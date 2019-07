Cropani (CZ), incidente stradale sulla Statale 106 Jonica: 4 feriti

E' di quattro feriti, una donna un uomo e due bambini, che hanno riportato solo contusioni e lievi escoriazioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 106 Jonica in localita' Difesa a Cropani Marina. A scontrarsi, per cause che sono in corso di accertamento, tre vetture. La donna che viaggiava con i due bambini e' rimasta ferita ed e' stata trasferita in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro. I due piccoli e l'altro conducente di un'altra delle auto, sono stati soccorsi per portati in ospedale a bordo di un'ambulanza del Suem 118. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e i carabinieri che hanno fatto i rilievi. Ripercussioni per il traffico sul tratto di arteria interessato.

Dettagli Creato Giovedì, 04 Luglio 2019 19:36