"C'era una volta una delle vie principali del Capoluogo che faceva da ingresso e uscita alla città: Via Alessandro Turco. Quello che dovrebbe essere, secondo una pomposa e inappropriata definizione, il biglietto da visita della città si presenta come una pattumiera. Via Alessandro Turco dovrebbe essere ben curata e consentire ai pedoni, e non solo agli automobilisti, di essere attraversata dignitosamente sul marciapiede. Invece la passeggiata su via Alessandro Turco ti rattrista. Lungo quei marciapiedi erbacce alte, rifiuti e buche enormi che testimoniano che la zona non andrebbe solo ripulita ma anche riqualificata. Insomma, un quadro da città al di sotto di un livello minino di decoro e di civiltà e una situazione allarmante nel pieno oramai dei mesi estivi. Purtroppo, quanto documentato nel cosiddetto biglietto da visita della città, si ripresenta tal quale - se non peggio - in tutte le altre zone di Catanzaro, e in modo ancora più virulento nelle periferie. E, come se non bastasse, non si può non fare a meno di sottolineare come questo stato di cose finisca per cozzare contro i "tentativi" di rendere Catanzaro una città a vocazione turistica. Si parla tanto di progetti, di investimenti, di opportunità, però poi ci si rende conto che tutto questo è vanificato da una condizione oggettivamente antitetica rispetto al sogno di attrarre turisti a Catanzaro. Unica certezza vederli scappare di fronte a tanto scempio per via delle tasse troppo basse secondo "dotti" Assessori". Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale di "Fare per Catanzaro", Cristina Rotundo.

Dettagli Creato Giovedì, 04 Luglio 2019 17:26