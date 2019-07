Catanzaro, Mirarchi: "Installata pedana per accesso al mare disabili"

"L'amministrazione comunale, in coincidenza con l'inizio della stagione estiva, ha provveduto ad installare, nell'area difronte Piazza Brindisi, le pedane per rendere la spiaggia del quartiere Lido accessibile ai portatori di handicap e alle persone con difficoltà motorie. Voglio ringraziare, in particolare, l'assessore alla gestione del territorio, Franco Longo, con cui porto avanti una interlocuzione continua e proficua e che, anche su questo punto, ha dimostrato grande sensibilità nel venire incontro ai bisogno dei diversamente abili e delle loro famiglie". Lo ha detto il consigliere comunale Antonio Mirarchi (Catanzaro da Vivere) nell'evidenziare che "il servizio rappresenta un importante segno di attenzione dell'amministrazione verso una particolare fascia di utenti che avrà la possibilità di accedere come tutti gli altri al nostro mare e trascorrere con i loro cari il proprio tempo libero. Inoltre, proprio per garantire il decoro e l'igiene sul lungomare, considerato l'aumento dei flussi di cittadini nel periodo estivo, la Sieco, con i propri mezzi, sta provvedendo anche alla pulizia periodica del percorso che costeggia la spiaggia. Interventi necessari – conclude Mirarchi - che l'amministrazione e il sindaco hanno inteso garantire, nonostante l'esiguità di risorse, per offrire il giusto biglietto da visita al quartiere e alla città tutta".

Dettagli Creato Giovedì, 04 Luglio 2019 14:17