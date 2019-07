Catanzaro, Cardamone: "Sul web nuovo video che promuove scorci suggestivi della città"

portale www.comunecatanzaro.it e i canali social istituzionali (https://www.youtube.com/watch?v=5RmVv0C2Jvs), fa seguito a quello dedicato ai musei del Capoluogo che ha riscosso un notevole successo e unanimi riscontri positivi sui media e le piattaforme social. Il lavoro, promosso dall'Ente grazie all'impegno della Casa del Cinema, del settore Cultura, in sinergia con la Cineteca della Calabria e con la collaborazione delle valide realtà locali White Noise audiovisi e Dron-e, mostra scorci suggestivi e incantevoli di Catanzaro, in chiave cinematografica. Troppo spesso ci si sofferma su bellezze monumentali, paesaggistiche e artistiche, senza dare la giusta importanza al contesto, quando invece gli scenari rappresentano uno scrigno straordinario dal punto di vista storico, culturale e quale vasto attrattore".

"Il cineturismo rappresenta, infatti, nel mondo, uno dei massimi elementi in grado di far giungere visitatori da ogni dove. E' importante che anche la Regione Calabria si muova nella direzione della reale promozione dei territori e delle sue professionalità. Il Comune del Capoluogo ha intrapreso da tempo questa strada, anche al fine di diffondere un messaggio di comunicazione visuale capace di raggiungere una comunità vasta, particolarmente i giovani, attraverso i nuovi strumenti di comunicazione. Basti citare il Magna Graecia Film Festival che da anni propone una ricca offerta per i cittadini, il film "Calibro 9" che ha trovato in Catanzaro delle location e dei set per la produzione, oltre ad una serie di iniziative che abbiamo realizzato e continueremo a realizzare. "Questa è la mia città. Vieni a scoprila anche tu", è il motto che come Assessorato alla Cultura si è voluto diffondere per rinsaldare lo spirito di comunità e valorizzare la bellezza della Città di Catanzaro che non deve conoscere limiti e confini. Siamo sicuri che i cittadini sapranno apprezzare e condividere le splendide immagini, scoprendo luoghi e angoli meno noti, tutti da visitare, magari insieme, e da condividere".