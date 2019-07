Catanzaro, Abramo e Polimeni ricevono a palazzo de nobili il neosindaco di San Floro, Bruno Meta, e il suo vice, Saverio Rotundo

Il sindaco e presidente della Provincia Sergio Abramo, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni, ha ricevuto a Palazzo de Nobili il sindaco di San Floro, Bruno Meta, e il vicesindaco dello stesso comune, Saverio Rotundo. Nell'incontro si è discusso, tra le altre questioni, anche del rifacimento della Sp 46, importante arteria di collegamento con il centro limitrofo al Capoluogo per cui è stato di recente approvato il progetto esecutivo ed è in corso di pubblicazione la gara per i relativi lavori. "La visita istituzionale – ha commentato Abramo – è stata l'occasione per porgere ufficialmente le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al neo sindaco Meta e al suo vice Rotundo. San Floro rappresenta un territorio ricco di notevoli potenzialità dal punto di vista dell'indotto economico e produttivo ed è mia volontà, in qualità di sindaco e presidente della Provincia, rafforzare la collaborazione sinergica necessaria per condividere una strategia di sviluppo a più ampio raggio a beneficio dell'intero territorio catanzarese".

