“Catanzaro da Vivere”: “Valutare possibili soluzioni atte a garantire apertura almeno parziale della sede dell’ufficio anagrafe del quartiere Santa Maria”

"L'annunciata chiusura della sede distaccata dell'ufficio anagrafe del quartiere Santa Maria non poteva non essere recepita dai cittadini in maniera negativa. I residenti si sentono privati di un punto di riferimento importante per tutta l'area sud della città, dove ogni giorno si recano centinaia di utenti per la richiesta di documenti e certificati. Davanti all'impossibilità di mantenere il servizio alla luce della scarsa disponibilità di personale addetto comunale, come spiegato dai settori competenti, è necessario valutare delle possibili soluzioni che possano in qualche modo limitare l'emergenza nelle more dell'assunzione di nuovi dipendenti. Siamo certi che il sindaco Sergio Abramo saprà condividere questa posizione con l'intento di venire incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini e scongiurare gli effetti drastici che la chiusura del servizio potrebbe provocare. Ci attendiamo, perciò, che venga discussa al più presto l'eventualità di tenere aperto l'ufficio almeno in maniera parziale durante l'arco della settimana, dando così una risposta concreta ai tantissimi utenti che in questi ultimi giorni hanno espresso i loro disagi anche attraverso la voce del nostro gruppo politico". Lo afferma il capogruppo, Ezio Praticò, e il Gruppo consiliare Catanzaro da Vivere.

Dettagli Creato Mercoledì, 03 Luglio 2019 18:58