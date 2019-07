Imbarcazione alla deriva nel Catanzarese, tratte in salvo 3 persone

La Guardia costiera, con una motovedetta, ha tratto in salvo tre persone, fra cui due bambini, che si trovavano a bordo di un'imbarcazione da diporto alla deriva nelle acque antistanti al litorale del comune di Lamezia Terme (Cz). Non appena constatata la situazione di pericolo e ricevuta la chiamata di soccorso, il personale della Guardia costiera e' riuscita a raggiungere l'imbarcazione in difficolta' e a trarre in salvo le persone a bordo che sono state quindi ricondotte in sicurezza sulla terraferma.

