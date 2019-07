Catanzaro, vasto incendio al Parco della Biodiversità Mediterranea: vigili del fuoco in azione

Un vasto incendio si e' sviluppato nel comune di Catanzaro nell'area del Parco della biodiversita' Mediterranea. L'incendio sviluppatosi a fondo valle, nei pressi dell'alveo del torrente Fiumarella, si sta propagando su due fronti lungo i costoni che si trovano nel quartiere Gagliano Lenza e dal lato opposto verso il parco e la zona nord di Catanzaro. Oltre 12 unita' dei vigili del fuoco sul posto con 5 automezzi per cercare di circoscrivere ed estinguere l'incendio. Le operazioni sono rese difficoltose dalla zona impervia. Sul posto anche un elicottero della flotta aerea regionale coordinato da un direttore operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco.

Aggiornamento, 19:32. Sono ancora in corso - si legge in un breve comunicato della Provincia di Catanzaro - le operazioni di spegnimento dell'incendio appiccato in quattro diversi punti del Parco della Biodiversità. Il presidente del Parco Michele Traversa ha prontamente avvertito i vigili del fuoco che si trovano al momento sul posto. Si è anche reso necessario l'intervento di un canadair. Nessun danno a persone o cose. Presenti al Parco anche il dirigente della Provincia Gianmarco Plastino e il direttore tecnico del Parco Sergio Calabria.