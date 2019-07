Catanzaro, pubblicata graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi popolari

E' stata pubblicata sul portale www.comunecatanzaro.it la graduatoria definitiva permanente per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica disponibili nel Comune di Catanzaro. Lo rende noto l'assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, nel sottolineare che "la graduatoria, riferita al bando di concorso pubblicato nel 2015, è stata trasmessa al settore al termine della valutazione delle domande da parte della Commissione assegnazione alloggi per il circondario di Catanzaro. Al tempo stesso, è in fase di predisposizione il nuovo bando su cui il settore politiche sociali ha avviato i lavori per la pubblicazione entro la fine dell'anno".

Dettagli Creato Lunedì, 01 Luglio 2019 17:45