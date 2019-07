Roghi a Catanzaro e provincia spenti da Vigili Fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono stati impegnati stamani per spegnere due incendi. Arbusti e macchia mediterranea sono andati a fuoco in localita' Lenza, quartiere del comune Capoluogo L'incendio ha interessato un'area di circa 5000 metri quadrati. Disagi per la popolazione a causa del fumo, ma non risultano danni a persone. Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale sono intervenute nel comune di Staletti' sempre per l'incendio arbusti e macchia mediterranea che ha interessato il costone di una montagna. La colonna di fumo era visibile da diverse localita' della costa ionica. L'intervento di dodici unita' dei vigili e' valso a circoscrivere i fronti di fuoco evitando il loro propagarsi verso le abitazioni. Sono stati messi in salvo alcuni animali da allevamento. Sul posto anche un mezzo aereo della flotta regionale. (Agi)

Dettagli Creato Lunedì, 01 Luglio 2019 16:03