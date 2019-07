Asp di Catanzaro, Uil Fpl chiede revoca concorso per assunzione avvocati

Il Segretario Territoriale della Uil Fpl Nicola Simone ha scritto una lettera aperta al Ministro Giulia Grillo chiedendo la revoca del concorso presso l'Asp di Catanzaro per l'assunzione di due avvocati.

"Gentilissimo Ministro, due giorni fa si è svolta una manifestazione pubblica di protesta della comunità di Polistena contro l'ipotesi di chiusura della Pediatria e della Ginecologia per carenza di personale. Nel frattempo la Struttura commissariale ha autorizzato la prosecuzione del concorso per due avvocati da assumere all'Azienda ospedaliera di Catanzaro".

"SEMBREREBBE che a tale concorso partecipino la moglie del capo dipartimento amministrativo della stessa Azienda, avv. Vittorio Prejano' (uomo di fiducia di Oliverio e già nominato Commissario all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria) e la moglie del dirigente regionale responsabile del settore economico del Dipartimento Tutela della salute, dott. Vincenzo Ferrari.

Quindi, mentre in tutti gli ospedali della Regione mancano medici, infermieri ed oss la struttura commissariale si preoccupa, parimenti a quanto fatto da Scura, di assumere avvocati nelle aziende ospedaliere peraltro senza avere nemmeno l'approvazione del Tavolo di verifica cioè quello stesso Tavolo prontissimo a bloccare il turnover ed imporre addizionali fiscali ai Calabresi ma distratto allorquando si concedono privilegi alle mogli di, agli amici ed agli amici degli amici.

Quale è il cambiamento rispetto al regime Scura ? L'unico cambiamento registrato è la destinazione dei soldi dei Calabresi: ieri nelle disponibilità di Scura oggi in quelle di Cotticelli e Schael.

L'ultimazione del concorso per le mogli è fissata per il prossimo 2 Luglio. Si chiede l'intervento della SV per sospendere il concorso e verificare la reale necessità di assunzione di avvocati in un hub ospedaliero sede di DEA di II livello nonché da quale atto programmatorio scaturisca l'autorizzazione concessa dalla Struttura commissariale laddove - come già detto - tutti gli ospedali della Regione si trovano in grave carenza di personale assistenziale".