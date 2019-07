Incendio in cantiere edile a Catanzaro: indagini in corso sulle cause

Un incendio è divampato, la notte scorsa, in un cantiere edile per edifici residenziali e locali commerciali nelle vicinanze della cittadella regionale e del campus universitario, in località Germaneto a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Sono andate in fiamme numerose assi di legno, utilizzate per i ponteggi e accatastate in più punti nell'area di esecuzione dei lavori. I vigili del fuoco hanno evitato che il rogo si propagasse e hanno messo in sicurezza la zona. Accertamenti sono in corso sulle cause dell'incendio e al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Dettagli Creato Lunedì, 01 Luglio 2019 08:07