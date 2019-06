Girifalco, affidati i lavori di riqualificazione dello spazio verde ina via delle Viole

Sono stati affidati i lavori di riqualificazione dello spazio verde sito in Via delle Viole a Girifalco.A darne notizia è il presidente del Consiglio Comunale, Elisabetta Ferraina, che ha seguito l'evoluzione della procedura.

L'idea, alla base del progetto, è molto semplice: Peter Pan sostenibile e alla portata di tutti .

Il progetto riguarda, infatti, diversi aspetti dell'area verde e comprende sia interventi di manutenzione che di ammodernamento.

Nello specifico sono previsti i seguenti interventi: intervento di rifacimento sul confine con la scuola materna; nuova recinzione sul lato via delle viole; intervento di illuminazione omogeneo e a led su tutta l'area verde; realizzazione impianto di ricircolo dell'acqua all'interno della fontana al fine di renderla finalmente funzionale evitando gli sprechi di acqua; realizzazione impianto elettrico;

"Abbiamo mantenuto – ha detto Elisabetta Ferraina - lo schema planimetrico attuale e abbiamo investito sulla funzionalità degli spazi. Quattro aree pensate per gli adulti, i bambini e i nostri amici a quattro zampe".

Nel dettaglio sono previsti: aula didattica all'aperto pensato come un luogo di aggregazione per tutte le fasce di età ed utile all'apprendimento quanto al divertimento, un modo sempre più diffuso per fare cultura nel verde; area dog un vero e proprio piccolo parco attrezzato al divertimento per i quattro zampe con percorsi di agility; area ristoro arredata con tavoli per attività ricreative e una scacchiera gigante, un'occasione di divertimento appassionante per adulti e bambini e per gli amanti dei giochi più classici. area parco giochi per i più piccoli : scivolo, altalena, giochi a molle. Alcuni arredi saranno fruibili e accessibili anche ai disabili con assistenza.

L'amministrazione comunale provvederà al completamento delle diverse aree con arredi in plastica riciclata, ecologici al 100%.

"Gli spazi di una comunità – ha proseguito Ferraina - si riappropriano di un significato solo se rispondono alle esigenze dei cittadini. Abbiamo voluto, con questo progetto, trasformare un'area verde "comune" in un luogo di socializzazione per grandi , piccoli e amici a quattro zampe. Uno spazio verde funzionale che possa consentire contemporaneamente diverse attività nel rispetto dell'ambiente. Peter Pan finalmente sostenibile e alla portata di tutti".