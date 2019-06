Catanzaro, Levato (FI): “Interventi di diserbo eseguiti in base a cronoprogramma”

"Gli interventi di diserbo in via Fares e in altre zone del capoluogo sono stati eseguiti dall'impresa impegnata nella gestione del verde pubblico sulla base di un crono-programma stilato dall'assessorato all'ambiente guidato da Domenico Cavallaro".

Lo ha affermato il presidente della commissione consiliare ambiente, e capogruppo di Forza Italia, Luigi Levato. "L'area in questione è stata più volte oggetto di discussione delle riunioni dell'organismo consiliare che ho l'onore di presiedere", ha aggiunto Levato, "e in quegli stessi incontri ho avuto modo, insieme ai colleghi, di prendere atto delle precisazioni e degli inviti puntuali della consigliera di minoranza Cristina Rotundo, che anche in questo caso ha ricevuto riscontro da parte dell'amministrazione comunale: è stata lei stessa testimone del fatto che le sue segnalazioni riguardavano interventi già programmati dal settore".

"Si tratta – ha proseguito il presidente della commissione – di un esempio di opposizione costruttiva e propositiva, e per questo mi sento di ringraziare la consigliera Rotundo. Devo però ribadire come, sulla problematica del verde, l'amministrazione non stia rimanendo con le mani in mano, visto che sono previsti diversi altri interventi di pulizia e diserbo, come per esempio è già avvenuto nel parco di Sala, quello vicino alla farmacia del quartiere, o nel parco di Campagnella e in altre zone periferiche. Passo dopo passo risolveremo tutte le situazioni più critiche. Di conseguenza le strumentalizzazioni, anche se fanno parte del gioco della politica, lasciano il tempo che trovano".