Rotundo (Fare per Catanzaro): “Via Fares finalmente pulita, ripartire dalle periferie abbandonate”

"Tanto tuonò che piovve e, finalmente, grazie solo alle mie video-denunce, ai comunicati stampa, alle polemiche e alla forte indignazione popolare sollevatasi sui social network circa il vergognoso stato di abbandono in cui versava Via Fares, finalmente stamattina l'amministrazione comunale ha finalmente provveduto a far ripulire l'intera area. C'è l'esigenza di ripartire anche dalle periferie, questi quartieri non devono essere abbandonati, perché molti, troppi hanno fatto promesse non mantenute. Al di là della dialettica elettorale, la mia, la nostra battaglia si deve vincere partendo da qui. E' qui che dobbiamo ritrovarci, con chi sarà il nuovo Sindaco post era Abramo Horribilis, chiunque sia, insieme a chi è disposto a spendersi, a lavorare e a battersi per raggiungere un risultato e ridare dignità al capoluogo e cancellare la fotografia di un capoluogo decadente, una città nel degrado, tra cumuli di erbacce su marciapiedi, strade e parchi, che dimostra l'incapacità di questa giunta di gestire l'ordinario". E' quanto afferma Cristina Rotundo, consigliere comunale di "Fare per Catanzaro".

Dettagli Creato Giovedì, 27 Giugno 2019 19:06