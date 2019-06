Catanzaro, ‘Opera Necessaria Festival’: domani evento di chiusura della sezione Maieutica al Marca

Una vera e propria contaminazione delle arti quella che sta vivendo il capoluogo calabrese grazie all'Opera Necessaria Festival, il progetto disegnato e organizzato dall'associazione culturale Divina Mania, con la direzione artistica di Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino e quella organizzativa di Pietro Monteverdi.

Tre le sezioni – Oscenica per teatro e performances audiovisive, Maieutica per le esperienze di formazione e Sonorica per la musica contemporanea e sperimentale – per un unico obiettivo: fondere origini e tradizioni del territorio calabrese con i nuovi linguaggi dell'arte contemporanea.

Quartier generale è il museo Marca di Catanzaro dove in questi giorni si sono svolti "Un robot per amico-Storie speciali di oggetti quotidiani" a cura dell'artista Massimo Sirelli - workshop attraverso il quale un gruppo variegato, formato da adulti, adolescenti e bambini, si è lasciato abbracciare dal gioco, utilizzando pezzi di plastica, gomma e oggetti portati da casa, per creare il proprio robot creativo e artistico – e "Cchimma scatti" laboratorio con il fotografo Angelo Maggio dove tutti i partecipanti sono stati coinvolti nel descrivere il territorio attraverso foto, cercando di trovare il proprio originale modo di raccontare.

Domani, la sezione Maieutica si concluderà al Marca con uno speciale momento: a partire dalle ore 19.30 ci sarà l'esposizione degli esclusivi robot e scatti realizzati durante le attività e la proiezione di alcuni lavori curati dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti. E poi, spazio anche al gusto con una stuzzicante degustazione enogastronomica di prodotti calabresi a cura dell'Associazione Italiana Sommelier, dell'Emporium Bistròt e dei Pascoli di Ulisse.

La festa si sposterà poi dalle ore 23 a Soverato al Noa per la sezione Sonorica con la presenza di Capibara, uno fra i più talentuosi artisti emergenti di musica elettronica.

Finale speciale e meravigliosamente estivo per Opera Necessaria, venerdì 5 luglio, con un concerto in versione acustica del cantautore calabrese, molto seguito e amato, Eman, che si esibirà nell'incantevole spiaggia della Baia di Caminia.

Opera Necessaria è realizzato grazie al sostegno della Regione Calabria - in quanto rientrante tra gli interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria – e con la collaborazione della Provincia di Catanzaro, la Fondazione Guglielmo e l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.