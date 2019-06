Catanzaro, Lobello: “Weekend di eventi nel Centro storico con il concerto di Silvia Mezzanotte e il raduno delle proloco calabresi”

"Il centro storico sarà in questo fine settimana ancora teatro di grandi momenti di intrattenimento e di aggregazione tesi a valorizzare le diverse location della città". Lo afferma l'assessore al turismo e spettacolo Alessandra Lobello. "Si parte sabato 29 giugno - continua - con il concerto gratuito, alle ore 21 sulla terrazza del Complesso San Giovanni, che concluderà la stagione cameristica dell'Istituto Tchaikovsky: Duettango feat Camorra e ospite speciale la cantante Silvia Mezzanotte. La suggestiva terrazza del Complesso San Giovanni tornerà ad ospitare un nuovo grande evento nell'ambito della programmazione portata avanti con l'obiettivo di valorizzare e rendere fruibili al pubblico i contenitori culturali e gli spazi all'aperto della città. Un iter complesso che ha richiesto l'impegno sinergico dei diversi settori comunali e delle autorità preposte al fine di garantire il pieno rispetto delle più recenti disposizioni di legge in materia di sicurezza".

"Così, a coronamento di una stagione che - prosegue l'assessore - ha visto arrivare nel Capoluogo musicisti di fama internazionale, per il concerto finale della stagione del Tchaikovsky il direttore Filippo Arlia si esibirà, insieme ad un quintetto d'eccezione, proponendo un repertorio dedicato ad Astor Piazzolla con la magica voce di Silvia Mezzanotte, già apprezzata solista dei Matia Bazar. Domenica 30 giugno si proseguirà con il quinto raduno regionale delle Proloco calabresi: per tutta la giornata nel centro storico, in particolare in Villa Margherita, sarà una grande festa con visite guidate, degustazioni, sfilate, momenti musicali e di dibattito, con le conclusioni affidate al presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Un weekend che vedrà, ancora una volta, Catanzaro punto di riferimento per eventi di alto livello e di assoluta qualità".