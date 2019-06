“Sportello Europa”, Abramo: “Dal 2 luglio al via incontri nei Comuni con i tecnici provinciali”

Lo "Sportello Europa" approda nei Comuni. Dopo l'iniziativa di lancio dello strumento utile per sostenere e agevolare l'accesso degli enti locali alle risorse offerte dall'Unione Europa, su input del presidente della Provincia Sergio Abramo sono stati organizzati degli incontri comprensoriali al fine di ribadire ai sindaci ed ai tecnici comunali la funzione dello "Sportello Europa" ed i servizi resi attraverso la presentazione dei bandi di maggiore evidenza attuale per le Amministrazioni locali. A partire da martedì 2 luglio il dirigente della Provincia Antonio De Marco, uno o più consiglieri provinciali ed esperti tecnici si recheranno in uno dei Comuni prevalenti del Comprensorio. Agli incontri saranno invitati a partecipare i Sindaci dell'area interessata unitamente ai tecnici comunali che i sindaci riterranno opportuno invitare a partecipare.

"Tale servizio – ha detto il presidente Abramo - è stato da me voluto per completare l'offerta di servizi ai Comuni che la Provincia, nella nuova ottica di Ente di area vasta e di servizio agli enti locali, ha inteso assumere, nella consapevolezza dell'importanza dei fondi comunitari nella strategia di sviluppo del territorio. Abbiamo però ritenuto necessario effettuare dei momenti di approfondimento per agevolare il lavoro dei tecnici che concretamente poi procederanno a mettere in funzione lo "Sportello".

"Attraverso questo fitto programma di ascolto e sostegno direttamente sul territorio ai Comuni – ha concluso Abramo -, la Provincia ritiene di poter proporre lo "Sportello Europa" e l'offerta dei bandi strategici aperti, in rapporto funzionale con gli amministratori, riaffermando la missione dello Sportello come strumento di lavoro dei Sindaci".

Le date degli incontri, nelle sedi da definire, sono: 2/7/2019 ore 10,00 ; 4/7/2019 ore 10,00; 9/7/2019 ore 10,00; 11/7/2019 ore 10,00; 18/7/2019 ore 10,00; 23/7/2019 ore 10,00; 25/7/2019 ore 10,00.