Il 22 giugno Mimmo Lucano ospite di “Trame.9”

Tra gli appuntamenti dedicati ai volontari di Trame.9, ha confermato la sua presenza per domani, sabato 22 giugno, Mimmo Lucano. Durante l'incontro i giovani "tramati" incontreranno l'ex sindaco di Riace per rivolgergli domande e curiosità sul modello di accoglienza da lui promosso, diventato famoso in tutto il mondo. L'incontro è aperto al pubblico.

Sabato 22 giugno

Ore 11:00

Piazzetta San Domenico

Mimmo Lucano. Il sindaco dell'accoglienza