Lobello: "Arriva a Catanzaro It.A.Cà, il primo e unico festival in Italia sul turismo responsabile"

"Arriva a Catanzaro It.A.Cà, il primo e unico festival in Italia sul turismo responsabile, premiato dall'Organizzazione Mondiale del turismo dell'ONU per l'eccellenza e l'innovazione nel turismo. Questo fine settimana anche il Capoluogo sarà interessato dal programma organizzato per la prima volta in Calabria e mirato a promuovere un'idea di turismo più etico e rispettoso dell'ambiente, coniugato con il benessere dei cittadini". Lo afferma l'assessore al turismo Alessandra Lobello nel presentare gli eventi di "IT.A.CÀ, Calabria di Mezzo" - ideata e coordinata dalla Cooperativa Scherìa di Tiriolo - che interesseranno la città di Catanzaro. "Domani sabato 22 giugno, alle ore 10.30, nei locali dell'Oratorio del Carmine, si svolgerà il convegno dal titolo "Sulle Orme della Catanzaro Bizantina – Spiritualità e pluralismo etnico e religioso". Sono previsti gli interventi Don Marcello Froiio, Parroco Chiesa del Carmine, Angela Rubino, Presidente dell'Associazione CulturAttiva, dell'archeologo Tommaso Scerbo, del Parroco della Chiesa di San Giuseppe, Don Salvino Cognetti, e dello storico Mario Saccà. A seguire ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica "Il borgo e la restanza – Viaggio nelle nostre radici", realizzata in collaborazione con l'associazione "Terre Ioniche", con gli scatti di Nicola Romeo Arena e di Anna Rotundo, ospitata nei locali di Palazzo De Nobili e aperta fino al 7 luglio. Domenica 23 giugno, dalle ore 17.00 alle 19.00, la due giorni si concluderà con il tour guidato nel centro storico cittadino: si partirà sempre dal Palazzo comunale per ripercorrere le tracce della cultura bizantina nella storia della città. A seguire ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali. Un'occasione, dunque, per condividere i propositi che sono alla base di It.A.Cà promuovendo il nostro territorio all'interno di un circuito nazionale che fa del turismo sostenibile la propria forza".

Dettagli Creato Venerdì, 21 Giugno 2019 11:46