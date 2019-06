Domani l'inaugurazione del progetto "Catanzaro centro storico comunità amica delle persone con demenze"

Domani 21 giugno, a partire dalle ore 17,00 si terrà l'inaugurazione del progetto "Catanzaro centro storico comunità amica delle persone con demenze". Si tratta di un percorso avviato per favorire processi di inclusione e di sostegno rivolti alle persone con demenze e ai loro famigliari. Il progetto, approvato dalla Federazione Alzheimer Italia, è nato su impulso dell'associazione Ra.Gi., da anni impegnata per promuovere sul territorio iniziative di inclusione e di umanizzazione per le persone con Alzheimer, Parkison o con altre forme di demenze. All'iniziativa, inoltre, ha aderito il Comune di Catanzaro ed è promossa da un comitato costituito da associazioni e scuole. Il progetto prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Domani 21 giugno si farà il punto del progetto con il convegno in programma alle ore 18,00, nella sala che ospita il consiglio provinciale di Catanzaro. Prima, però, alle ore 17,00, l'ufficializzazione del percorso con un simbolico taglio del nastro nello spiazzale vicino alla basilica dell'Immacolata.