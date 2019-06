Catanzaro, proseguono interventi disinfestazione

Palazzo de Nobili ricorda che tra stanotte, mercoledì 19 giugno, a partire dalle ore 00:30, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione, disposto dal sindaco Abramo, in viale Europa e nei quartieri Lido (con particolare riferimento alla zona del Corace, in via Genova, piazza Garibaldi, via Squillace, via Fiume), Bellino, Corvo e Pistoia (compresa via Caduta XVI marzo). Da viale Europa fino all'area del Corace, così come in tutto il quartiere Lido, gli interventi verranno ripetuti nei prossimi giorni.

La successiva operazione già programmata si terrà nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno, sempre a partire dalle ore 00:30, nei quartieri Santa Maria (comprese viale della Resistenza, contrada Guglia, viale Cassiodoro e traverse), in via Fares, rione De Filippis, a Gagliano, Mater Domini e Cavita.

Per l'efficacia degli interventi è necessario che gli utenti elimino quanto più è possibile la formazione di ristagni d'acqua e l'accumulo di immondizia all'interno e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni. Si raccomanda, inoltre, negli orari compresi fra le 00:30 e le 6, di tenere chiuse le finestre; tenere gli animali domestici nelle proprie abitazioni; non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno due ore; evitare di stendere biancheria; coprire adeguatamente derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole evitandone il consumo senza il dovuto lavaggio nelle 48 ore successive al trattamento.