Catanzaro, Pisano: “Parcheggio Musofalo gratuito con due utenti al giorno, quando i servizi ci sono ma non vengono utilizzati”

"Dal 6 giugno, dalle ore 16 alle ore 21, l'Amc Spa ha messo a disposizione gratuitamente l'area parcheggio del Musofalo, sorvegliata, e l'utilizzo della navetta collegata fino a piazza Matteotti. Il servizio è stato uno dei provvedimenti che il sindaco Sergio Abramo ha concordato con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del commercio, facenti parte di un pacchetto di interventi che l'Amministrazione ha attuato per agevolare l'accesso al centro storico. Ebbene, i dati di affluenza registrati in questi giorni non sono positivi: risultano uno, due utenti al giorno che sfruttano il comodo parcheggio nella fascia pomeridiana". Lo afferma il consigliere comunale Giuseppe Pisano (Officine del Sud). "Il Musofalo, invece, continua a funzionare bene dal mattino e fino alle ore 15. Per questa ragione, l'Amc Spa, da lunedì 17 giugno, sarà costretta a sospendere il servizio pomeridiano, attivato solo in via sperimentale, per riprenderlo, magari, dopo la pausa estiva. Un esperimento, per ora, non riuscito, a dimostrazione che il problema della mobilità nel Capoluogo è anche una questione di abitudini non facili da modificare".

Dettagli Creato Sabato, 15 Giugno 2019 17:43