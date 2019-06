Esercitazione antincendio a Conflenti

Alla presenza del sindaco Serafino Paola, si è svolta, nella serata del 14 Giugno 2018, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 circa, un'esercitazione antincendio organizzata dal Gruppo Protezione Civile Comunale di Conflenti. Nell'ambito di tale scenario è stato simulato un incendio, a terra, nella zona del campo sportivo comunale. Alla esercitazione hanno partecipato dieci volontari che hanno messo in atto le procedure in materia di attività antincendio. I volontari, organizzati in tre squadre, si sono alternate nel partire dal campo sportivo, raggiungere la sede della protezione Civile, indossare l'apposito vestiario, agganciare il carrello con il modulo antincendio al Defeder, raggiungere la zona dell'incendio e mettere in pratica le procedure per lo spegnimento. L'esercitazione è stata svolta al fine di testare gli standard operativi per fronteggiare in maniera tempestiva ed efficace eventuali scenari reali nonché a verificare le modalità di reazione e d'intervento dei volontari. Da sottolineare che, alcuni cittadini, ignari dell'esercitazione, avendo visto il fuoco hanno subito telefonato, segnalando l'incendio.

Dettagli Creato Sabato, 15 Giugno 2019 08:45