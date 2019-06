“La Regione dei Comuni”, Musmanno illustra il programma "Scuole sicure"

L'assessore alle infrastrutture e ai trasporti Roberto Musmanno è intervenuto all'evento "La Regione dei Comuni: più fondi e trasparenza, oggi e domani", che si è svolto al teatro comunale di Soverato e promosso dalla Giunta regionale nell'ambito del programma "La Calabria cambia passo", presieduto dal presidente Mario Oliverio.

Musmanno ha illustrato nel dettaglio tutti gli interventi programmati e in corso di realizzazione nell'ambito dei programmi "Scuole sicure", dissesto idrogeologico ed erosione costiera, grandi progetti come la nuova ferrovia jonica, la diga del Menta, recupero dell'antica Kroton, sistema portuale, raccolta differenziata, politiche sociali, beni culturali, protezione civile e viabilità.

Nel merito di queste attività, numerosi amministratori locali hanno portato la loro testimonianza con esempi concreti di opere programmate e in corso di realizzazione in settori strategici dello sviluppo del territorio.

Il sindaco della città ospite dell'evento Ernesto Alecci il primo a salire sul palco. Ha parlato degli importanti progetti che grazie alla Regione Calabria sono stati realizzati a Soverato, da tre anni "Bandiera blu", tra cui: la villa comunale "cuore pulsante per i giochi dei nostri bambini", l'adeguamento sismico di tutte le scuole "frequentate da 5 mila studenti provenienti da tutto il comprensorio e ora anche il centro Centro operativo misto", l'efficientamento del depuratore e quello energetico.

"Grazie alla Regione per aver scelto Soverato per questa importante convention. Grazie per averci dato gli strumenti che ci consentono di lavorare per la nostra comunità. Faccio parte della generazione dei sindaci capaci, che presentano progetti validi. Per questo voglio un presidente di Regione che mi insegni a pescare non che mi dia i pesci. Voglio il presidente Oliverio".

Di seguito nel dettaglio tutti gli investimenti messi in campo nei vari settori, illustrati dall'assessore Musmanno.

Scuole Sicure

Edifici scolastici del territorio non solo più sicuri ma anche efficienti e sostenibili.

Principi base del programma: Solo interventi di adeguamento sismico, solo progetti almeno definitivi, ostenibilità ambientale con obbligo certificazione Protocollo Itaca Calabria (premialità per gli interventi con punteggio Itaca maggiore).

Risorse disponibili: 650 MLN (di cui 188 MLN da fondi di bilancio regionali).

Di queste: già assegnate 584 MLN (680 interventi), da assegnare 66 MLN.

Attualmente in corso 529 interventi in 295 comuni per circa 430,4 Mln.

Pronti per l'avvio (convenzione sottoscritta o pronta per la sottoscrizione) ulteriori 151 interventi per circa 153,6 MLN.

Sindaco: Pietrantonio Cristofaro (Girifalco) – Scuola elementare complesso Bova.

Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera

Il programma complessivo comprende interventi finanziati nell'ambito di più fondi: Accordo di Programma 2010 e I Atto Integrativo, Patto per il SUD, POR, APQ .

Erosione Costiera 2013

Primi due attuati attraverso l'ufficio del Commissario per il dissesto idrogeologico. Ultimi due a titolarità regionale gestiti attraverso Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.

Interventi complessivi (in atto e conclusi): 264 in 183 comuni, 305,2 milioni di euro, 97 cantieri conclusi.

Anche le convenzioni per gli interventi (140) del Patto per il sud sono tutte firmate.

Sindaco: Cesare de Leo (Monasterace) – Progetto di Erosione e salvaguardia sito archeologico Antica Kaulon e Valorizzazione del Parco del Castello.

Sindaco: Marcello Manna (Rende) – Consolidamento del Centro Storico di Rende.

Sindaco: Barbara Mele (San Nicola Arcella) – Riqualificazione e manutenzione del sentiero naturalistico dell'Arcomagno.

Grande Progetto Linea Ferroviaria Jonica

Il progetto prevede adeguamento e velocizzazione della linea Jonica tra Sibari e Melito Porto Salvo.

Interventi: sull'armamento (elevazione a rango C), sulle stazioni, sulle rimozione passaggi a livello.

Importo: 477 milioni + 140 per l'elettrificazione.

In particolare il Progetto di Rimozione dei Passaggi a Livello prevede la rimozione di 94 Passaggi a Livello: 77 PL pubblici ricadenti in 41 Comuni, 17 PL Privati dislocati in 12 Comuni.

Sindaco: Franco Mauro (Sellia Marina) – Eliminazione passaggio a livello.

Ingegnerizzazione Reti Idriche e Grande Progetto Completamento Diga del Menta

Programma di Ingegnerizzazione delle Reti Idriche prevede interventi per circa 105 Mln Euro per interventi rivolti ai 5 Comuni Capoluogo (30 Mln), ai 24 ulteriori Comuni nello Schema Abatemarco (11,9 Mln), Comuni con popolazione maggiore ai 5000 abitanti (32 Interventi , 56 Mln circa), lteriori 37 interventi in altrettanti Comuni per efficientamento e potenziamento reti idriche cittadine (circa 6 Mln).

Priorità nelle scelte: favorire gli interventi che hanno segnato il maggior volume di risorsa idrica persa secondo fonti ISTAT. Inoltre Con DGR 222/2015 è stato disposto il Completamento della Diga del Menta per complessivi 25 Mln.

Sindaco: Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria) – Progetto di completamento della diga del Menta e ingegnerizzazione della rete idrica.

Grande Progetto Antica Kroton

Programma di Interventi di Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale definito con DGR 386/2017 e mira a migliorare la fruizione e l'accessibilità del patrimonio dell'area archeologica di Crotone.

Valore del Progetto: 61,7 Mln Euro.

Sindaco: Ugo Pugliese (Crotone) – Recupero e valorizzazione Antica Kroton.

Adeguamento Sismico Edifici Strategici. Edifici strategici sul territorio regionale. Strategici perché di rilievo fondamentale per finalità di protezione civile: coordinamento interventi, soccorso sanitario, interventi operativi.

Finanziati 245 Interventi in 187 Comuni per complessivi 126,8 Mln circa. Finanziati in parte con le Ordinanze di Protezione Civile e in parte fondi FSC 2014/2020.

Orientamenti della Giunta: esclusivamente adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione. Priorità agli edifici strategici di rilievo per i singoli Contesti Territoriali (DGR 408/2016).

Sindaco: Domenico Lo Polito (Castrovillari) – Progetto di demolizione e ricostruzione della sede COM.

Depurazione

Il Programma prevede di finanziare interventi prioritari nel settore fognario e depurativo e di manutenzione straordinaria degli impianti ai fini del superamento delle procedure di infrazione.

Interventi in corso: 354 in 219 Comuni per complessivi 215,5 Mln circa.

Inoltre: programmazione di interventi di emergenza che contempla 14 comuni interessati da procedure penali di sequestro degli impianti (Importo complessivo di circa 4,2 Mln).

Sindaco: Aldo Canturi (Bianco) – Progetto per l'efficientamento degli impianti di sollevamento Bianco-Bovalino-Benestare-Casignana.

Porti

Dal 2002 in Calabria per Legge il soggetto di Amministrazione Attiva dei Porti di rilevanza regionale o interregionale è il Comune. Procedura di evidenza pubblica indirizzata ai Comuni per interventi su porti di rilevanza regionale e interregionale.

13 Porti interessati. 8 Domande finanziate 38 Mln circa di Euro.

Il Porto di Catanzaro (Porto Strategico – Porto del Capoluogo di Regione) invece è stato finanziato sul Patto per il Sud (circa 20 Mln Euro).

In totale: 9 Interventi in 9 Comuni per circa 58 Mln.

Si aggiungono interventi su fondi regionali per l'Autorità Portuale sui porti regionali di rilevanza nazionale (5 ulteriori interventi).

Sindaco: Angelo Aita (Cetraro) – Intervento sul porto di Cetraro.

Raccolta Differenziata

Nel 2016 primo Piano d'Azione con interventi finalizzati a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di raccolta differenziata.

Prevede investimenti per 35,5 milioni in 50 comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per una popolazione complessiva di circa il 50% di quella totale stanziale regionale.

Secondo intervento nel 2017 esteso ai comuni sotto i 5000 abitanti. Interventi in 154 comuni per 10 milioni di euro.

Inoltre: 10,22 milioni per finanziare 30 impianti di compostaggio di prossimità finalizzati al trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, prodotta da piccole e medie comunità, ubicate in zone montane; 4 milioni per rifinanziare centri di raccolta già finanziati con la precedente programmazione comunitaria 2007-2013 ma che non avevano prodotto spesa entro il 31-12-2015.

Riassumendo: 210 interventi in altrettanti comuni per circa 38,8 milioni di euro.

Risultati: Livello regionale di Raccolta Differenziata stimato superiore al 40% (a fronte del 33,2 % del 2016, del 25,0 % del 2015, del 18,6% del 2014 e addirittura del 13% al momento del subentro della Regione Calabria alla gestione commissariale nella gestione dei rifiuti).

Sindaco: Domenico Savio Donato (Chiaravalle Centrale) – Miglioramento della Raccolta Differenziata.

Interventi Sociale

Interventi a favore di famiglie, bambini, anziani e, in generale, a sostegno delle attività dei Comuni per la riduzione del disagio sociale.

Finanziati su più fondi: PAC Infanzia e Anziani, Fondo per le Non Autosufficienze, Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Individuati 184 MLN in 32 comuni capofila.

Sindaco: Franco Mundo (Trebisacce) – Programma di interventi nel campo delle politiche sociali.

Programma Beni Culturali

Finalità del programma: garantire tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale) per: salvaguardare i valori identitari, aumentare l'attrattività turistica, promuovere lo sviluppo delle comunità locali.

Modalità di attuazione: definizione di progetti strategici, individuazione dei beni culturali da considerare prioritari avvalendosi della collaborazione del Segretariato Regionale dei Beni Culturali per la Calabria (MiBACT).

Individuati: 8 progetti strategici che includono 89 interventi in 82 Comuni per circa 62 Mln.

Sindaco: Francesco Creazzo (Sant'Eufemia d'Aspromonte) – Progetto di Eco-museo Archeo-rurale dell'Aspromonte, il granaio degli antichi romani.

Interventi Viabilità Protezione Civile

Il Programma si inserisce in un Piano più ampio da circa 35 Mln per gestire Riduzione di Rischio residuo per infrastrutture di carattere pubblico danneggiate nel 2018-2019 per eventi calamitosi.

Prevede circa 19,8 Mln Euro per infrastrutture viarie. Risorse trasferite ai Comuni interessati attraverso Convenzioni specifiche. Complessivamente sono 93 Interventi in 68 comuni avviati e in corso.

Ulteriori 4,7 Mln per circa 10 interventi (di cui 8 verso Comuni) a breve Convenzionati. Per il 2020 e 2021 programmati per finalità simili circa 80 MLN.

Ulteriori interventi sulla viabilità attuati dai Comuni in corso (APQ Infrastrutture strategiche per il settore stradale): adeguamento Strada Provinciale tra Rossano e Corigliano 6 Mln circa, collegamento Viario tra Paterno Calabro e Dipignano da circa 3 Mln.

Sindaco: Domenico Amoroso (Polia) – Progetti di messa in sicurezza della viabilità comunale (Programmi di Protezione Civile)

Sindaco: Lucia Papaianni (Paterno Calabro) – Collegamento viario tra i comuni di Paterno Calabro e Dipignano (PAC).