Catanzaro, Bosco: "Consiglio Comunale si occupi della questione lavoro"

Oggi, presso l'Ufficio di Presidenza, è stata depositata una risoluzione a firma del sottoscritto e dei consiglieri Nicola Fiorita, Sergio Costanzo e Cristina Rotundo al fine di discutere delle diverse problematiche che riguardano i lavoratori dell'Az spa, delle partecipate del Comune di Catanzaro, di Fondazione Betania e degli istituti di vigilanza.

"E' inutile far presente che nelle ultime settimane è emersa, attraverso i mezzi di informazione, l'intricata situazione riguardante l'Az spa. La paventata esternalizzazione del servizio dei trasporti avrebbe inevitabili (e nefaste) conseguenze nei confronti di chi per tanti anni ha prestato dignitosamente ed onestamente la propria attività lavorativa, peraltro contribuendo a far crescere l'azienda. Ora si tenta di cambiare in nome dei meccanismi del mercato più spinto e del semplice profitto. In particolare, la denuncia da parte della Filcams - Cgil ha destato non poca preoccupazione. Non si può restare indifferenti. Proprio per questo è necessario che se ne discuta in Consiglio Comunale. L'Assemblea del capoluogo di Regione ha il dovere di farsi carico di una tematica così di rilievo come il lavoro. Stante la manifestazione di vicinanza ai lavoratori, anche da parte di qualche consigliere di maggioranza, il Consiglio comunale dovrebbe farsi garante dell'istituzione di un tavolo di crisi permanente che preveda la presenza di tutte le parti: organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Non mi stancherò mai di ripetere che sui diritti e quindi sul Lavoro non si può mai trattare al ribasso".