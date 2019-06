Montauro (Cz), ecco il “Mat festival”: il primo festival dei materassini

"Grazie a tutti gli amici per gli affettuosissimi auguri!": è a bordo del suo materassino Roberto Talarico, rigorosamente a bagno nelle acque del Dadada Beach Village, mentre lancia il suo videomessaggio a tutti gli amici, virtuali e non, che lo hanno sommerso di affetto per il suo compleanno.

E non si lascia sfuggire l'occasione, giunto a riva sotto un sole quasi tropicale e un'acqua meravigliosamente cristallina, per ricambiare tutti delle attenzioni ricevute, a sua volta, con un dono: un nuovo evento per l'estate 2019. Un evento che, come tutti quelli da lui ideati, farà parlare della Calabria in tutt'Italia.

Si tratta del MAT FESTIVAL, il primo festival dei materassini che animerà di colore e divertimento la Costa dei Saraceni (Calalunga, Montauro – CZ).

La location scelta è chiaramente il Dadada Beach Village, stabilimento balneare dotato di ogni servizio, tra i più moderni e di tendenza sulla Costa dei saraceni, e la data è già fissata per i prossimi 29 e 30giugno, da sabato mattina a domenica sera.

Che sia a forma di unicorno, fenicottero, banana o -seguendo i trend per l'estate 2019- a forma di mango, che sia monoposto o addirittura un isolotto multiposto: l'importante è che sia galleggiante, divertente, stravagante, colorato. Il materassino, in spiaggia, è come il pallone o i racchettoni: unisce tutti.

Destinato nelle intenzioni del suo organizzatore a diventare il prossimo must delle estati calabresi, il MAT Festival sul web è già un trend.Un progetto che è novità assoluta e prevede che migliaia di persone, giovani e meno giovani, si radunino "a bordo" dei loro gonfiabili gareggiando in mare aperto ma soprattutto proponendo il materassino più stravagante. La competizione sportiva è un momento simbolico volto all'aggregazione, al sano divertimento, al rinsaldamento di una comunità marittima che ogni anno accoglie migliaia di turisti e quest'anno vuole farlo per tramite dei gonfiabili, uno strumento goliardico, popolare ed alla portata di tutti.

E mentre sul web impazzano gonfiabili di ogni forma e ispirazione, l'intento diviene quello di creare un evento sportivo coloratissimo che conti su centinaia di partecipanti visibili anche a distanza come un'enorme macchia color arcobaleno.

Le competizioni a bordo dei gonfiabili saranno suddivise per categorie relative a diverse fasce d'età: fino a 7 anni, fino a 14 anni e fino a 18 anni. Per gli adulti le gare con i gonfiabili si divideranno in under 30, under 40, under 50 e under 60, ed infine over 60.

Il Dadada Beach Village metterà a disposizione alcuni gonfiabili, ma starà ai partecipanti sbalordire il pubblico con i materassini più stravaganti e divertenti. Le ultime tendenze sul web suggeriscono: maestosi cigni, unicorni sognanti o una conchiglia preziosa, dolcissimi gelati e Donut, fette di anguria, di pizza e golosigummy bear.

Sarà che in estate il tempo trascorso all'aria aperta fa venire voglia di tornare bambini, ma alla tentazione dei coloratissimi gonfiabili,materassini e ciambelle da esterni proprio non si resiste."Colpa" ancheun po' dei social, come dimenticare la #flamingofever della scorsa estate?Dopo l'era dei graziosi volatili rosa, è stata la volta dei gonfiabili a forma di unicorno, di frutta tropicale e persino da navicella di Star Wars. Se il fenicottero infatti sembra oggiun po' mainstream, ecco arrivare il materassino a forma di pavone, che si accompagna ai suoi simili: il tucano, il cigno, cacatua e pellicano.

I materassini sono stati senz'altro un accessorio imprescindibile delle vacanze al mare dell'infanzia di tutti noi. Con gli anni le aziende produttrici hanno elaborato forme sempre più curiose e divertenti, rigorosamente in PVC, un materiale che, se usato con le dovute attenzioni, non inquina: a fine festival, infatti, come di dovere, la spiaggia sarà ripulita dagli stessi partecipanti e dei favolosi gonfiabili non resterà traccia se non negli album fotografici più bizzarri dell'estate sulla favolosa Costa dei Saraceni.

Seguite il MAT Festival sul sito dedicato, www.matfestival.it e sui canali social con l'hashtag #MATfestival, su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/matfestival2019/ e su Instagram www.instagram.com/mat_festival/ .