Catanzaro, il Consiglio comunale torna a riunirsi mercoledì 12 giugno

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha fissato le date dei prossimi lavori dell'aula: mercoledì 12 giugno, alle ore 9:30, la prima chiamata, venerdì 14 giugno, sempre alle ore 9:30, in seconda. L'assemblea si riunirà nella sala consiliare del Palazzo della Provincia per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.

2. Approvazione verbali sedute precedenti.

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario e applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2018.

5. Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo dello stadio comunale Nicola Ceravolo al Catanzaro calcio 2019-2023.

6.Approvazione regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo e organizzazione e funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Verranno trattate anche venti delibere riguardanti debiti fuori bilancio

Dettagli Creato Lunedì, 10 Giugno 2019 16:26