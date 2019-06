Martirano (Cz), domani incontro e dialogo interreligioso tra la comunità cattolica e quella ortodossa romena

È in programma per domani, 9 giugno 2019, la giornata di dialogo interreligioso tra la comunità cattolica e quella ortodossa di origine romena presente nella Diocesi lametina. L'iniziativa è promossa dall'Ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso diretto da don Antonio Stranges. Domani mattina alle 9.30, Padre Costantin Ghimisi presiederà la Divina Liturgia per la comunità ortodossa nella Chiesa del Rosario a Martirano. Alle 10 è prevista la Santa Messa per la comunità cattolica officiata da don Antonio Stranges nella Chiesa dell'Assunta, sempre nel centro montano dell'hinterland lametino.

Per le 11 è in programma il saluto alla comunità ortodossa e la benedizione del quadro di San Nicola di Mira. Successivamente nel piazzale Giacomo Leopardi sarà piantato un albero di ulivo "come segno di unione tra le due comunità". Sarà anche scoperta una targa a ricordo dell'evento che sarà suggellato dal saluto del sindaco di Martirano Francesco Bartolotta. La giornata si concluderà con una festa di musica e balli romeni. L'incontro tra la Parrocchia Santa Maria Assunta di Martirano e la Parrocchia ortodossa romena di Sant'Anna di Lamezia è in piena sintonia col pensiero di Papa Francesco che proprio di recente si è recato in Romania per portare un messaggio di pace e fraternità.