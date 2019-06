Catanzaro, continua il Corso di Aggiornamento “Gli odontoiatri al servizio delle famiglie”

Continua a pieno ritmo il Corso di Aggiornamento, "Gli odontoiatri al servizio delle famiglie", promosso dalla Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici di Catanzaro.

Nel secondo appuntamento, aperto dal dott. Francesco Saverio Bianco, è intervenuto il dott. Rosario Prisco, medico chirurgo specialista in odontostomatologia, che ha relazionato sui caratteri fondamentali dell'odontoiatria protesica e sulle metodologie per ottenere dei manufatti che garantiscano resistenza nel tempo e, allo stesso tempo, un'estetica ottimale.

"In un'era – ha sottolineato il dott. Prisco - nella quale le innovazioni tecnologiche stravolgono la nostra attività quotidiana in ogni ambito, anche nel nostro campo è molto importante mantenere un piede nel passato, consapevoli delle novità che ci proiettano verso il futuro, con l'obiettivo di migliorare le nostre prestazioni."

"Durante la sessione – ha aggiunto il dott. Prisco – ho riscontrato una classe odontoiatrica molto preparata. A conferma dell'ottimo lavoro che il dott. Salvatore De Filippo sta realizzando alla guida della Commissione Albo Odontoiatri, nella quale viene data molto importanza alla formazione, privilegiando il rapporto di fiducia con il proprio paziente che rappresenta, sicuramente, la migliore pubblicità sulla quale investire."

La segreteria organizzativa del Corso è gestita dalla Chronos Congressi ed Eventi.