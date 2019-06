L'Arma dei Carabinieri compie 205 anni, Paticchio: "Per i banditi ricreazione finita"

"Per i banditi la ricreazione e' finita da un pezzo". Lo ha detto il generale Vincenzo Paticchio, comandante della Legione Carabinieri Calabria, alle celebrazioni per il 205esimo anniversario della fondazione dell'Arma nella sede del Comando regionale a Catanzaro. Nel corso della cerimonia il comandante della Legione carabinieri Calabria ha tracciato un bilancio dell'attivita' dell'Arma, partendo dalle parole del presidente della Repubblica, "la cui attenzione - ha detto il generale Paticchio parlando con i giornalisti - individua la cifra distintiva della nostra organizzazione: il controllo e il presidio del territorio e soprattutto la vicinanza e la sinergia con la popolazione. Una sinergia che cerchiamo di realizzare sempre al meglio con i Comandi, che in Calabria sono oltre 400, con l'aggiunta della specialita' dei Cacciatori che presidiano la parte impervia del territorio che la criminalita' vuole conquistare. L'impegno e i risultati dell'Arma sono sempre in crescita, ma il nostro obiettivo principale - ha poi rimarcato il comandante della Legione carabinieri Calabria - e' dare ai cittadini la sicurezza definita 'percepita': non basta il risultato, non basta far bene il proprio dovere, cresce far sentire ai cittadini questa sicurezza e far sentire oro che le cose vanno meglio". Il generale dell'Arma Paticchio ha poi evidenziato che "la celebrazione dell'anniversario della fondazione dell'Arma e' anche un momento di doverosa attenzione e di doveroso riconoscimento del merito e del sacrificio di alcuni e dell'impegno di tutti per il passato ma anche per il presente e il futuro".

"Il presente - ha sostenuto il comandante della Legione carabinieri Calabria - e' un momento di ricorrenza da festeggiare, ma guardiamo gia' al futuro per rinnovare l'impegno e la vicinanza con i cittadini. L'affetto, la gratitudine va anche ai familiari dei nostri militari, a quanto fanno per l'efficienza dei loro familiari, che sono in prima linea nel contrasto alla criminalita'". Secondo il generale Paticchio, inoltre, "Nel segmento investigativo l'Arma spende in Calabria le migliori energie. E' una costante nel tempo, un lavoro silenzioso che porta a risultati nel tempo. Una cosa e' assolutamente certa: per i banditi la ricreazione e' finita da un pezzo, questo lo tengano ben chiaro". Il comandante della Legione carabinieri Calabria si e' poi soffermato sull'azione di contrasto alla 'ndrangheta, osservando che "fin quando c'e' un'organizzazione criminale, l'emergenza c'e' sempre, ma e' altrettanto certo che qualsiasi organizzazione criminale e' destinata a finire, perche' lo Stato e la giustizia alla fine dei conti andranno in porto. Questa gente ha concluso il generale Paticchio - non ha nessuna speranza". Nel corso della cerimonia di Catanzaro, alla quale hanno partecipato le principali autorita' civili, militari e religiose del territorio, sono state consegnate le onorificenze ai carabinieri che si sono distinti per le loro azioni. Tra i presenti alla celebrazione, tra gli altri, il prefetto, Francesca Ferrandino, il presidente della Corte d'appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, il procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Marco Pecci, il commissario ad acta della sanita' calabrese, Saverio Cotticelli, generale dell'Arma. (AGI)