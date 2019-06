Nuovo Presidente alla Pro Loco Curinga-Acconia

A seguito delle dimissioni del Presidente Notaro Vincenzo, l'Assemblea dei Soci della Pro Loco Curinga-Acconia, nella seduta del 07.05.2019, ha eletto Mazzotta Sara quale nuovo Presidente.

Nella stessa seduta sono state rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'associazione:

Cirianni Elisabetta - Vice Presidente;

Pallaria Raffaella - Segretario;

Gugliotta Barbara – Tesoriere;

Galati Paola – Consigliere;

Galati Francesco – Consigliere;

Gullo Giacomo – Consigliere;

Iemme Vittorio – Consigliere;

Notaro Vncenzo – Consigliere;

De Nisi Gianfranco – Revisore;

Mazzotta Alessandro – Revisore;

Panzarella Filippo – Revisore.

"Ringrazio il Presidente uscente ed i soci per avermi votata, - queste le prime parole della neo-Presidente - ho aderito con convinzione alla Pro Loco, consapevole di ciò che essa rappresenta per una comunità, pertanto non posso che essere onorata della carica affidatami e metterò tutto il mio impegno a servizio dell'Associazione e del nostro Paese, affinché si possano raggiungere risultati importanti per la promozione del nostro territorio e della nostra cultura. "Il lavoro di squadra sarà la nostra forza".

Il nuovo Direttivo si è messo subito a lavoro per programmare ed organizzare gli eventi che allieteranno l'estate curinghese.