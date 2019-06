Girifalco (Cz), iniziati i lavori di squadratura del suolo cimiteriale

Sono iniziati ieri i lavori di squadratura del suolo cimiteriale in parte già venduto per la realizzazione delle cappelle gentilizie. I lavori, eseguiti dalla ditta Rivedil di Dario Giampà consistono nella realizzazione di dodici lotti cimiteriali ad uso cappelle gentilizie, 16 lotti cimiteriali ad uso edificazione edicole funerarie, 1 lotto ad uso edificazione loculi comunali e nello specifico 24 loculi e 32 ossari.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, è quello di realizzare nuove strutture per le sepolture capaci di soddisfare le esigenze della comunità. L'area di intervento si trova nel vecchio cimitero. Nella fase progettuale si è intervenuto anche sui viali in modo che venissero allargati sfruttando parte della superficie in modo da creare un'area regolare per l'abbattimento delle barriere architettoniche, mentre all'interno dell'area oggetto di intervento ne verranno realizzati di nuovi per agevolare il transito e l'accesso dei visitatori.

Sull'avvio dei lavori è intervenuto il vicesindaco con delega all'Urbanistica Maurizio Siniscalco il quale ha voluto evidenziare come con la riorganizzazione degli uffici e l'immissione in servizio di nuovo personale si potrà dare una organica pianificazione all'area cimiteriale. Da ultimo è stato dato anche indirizzo all'ufficio tecnico affinché sia programmata l'estirpazione di alcuni alberi che ormai sono ingombranti e arrecano disagio e danno ai sepolcri.