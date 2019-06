La First Cisl Calabria forma i sindacalisti del futuro

Si è tenuto a Falerna, dal 29 al 30 maggio, un corso di formazione per nuovi attivisti sindacali e nuovi RSA organizzata dalla First Cisl Calabria.

Molti erano i giovani, ma non solo, a testimonianza anche del cambiamento nelle politiche assuntive delle banche che, ricorrendo sempre più a contratti a tempo determinato o interinale, oggetto di ripetuti rinnovi e turnover, costringono i nuovi colleghi a molti anni di precariato prima di essere stabilizzati e così, eventualmente, dedicarsi all'attività sindacale.

I lavori sono stati affidati ad Antonio Masciale, dell'Ufficio Formazione Nazionale, che ha sviluppato un percorso che, partendo dalla storia della Cisl, ha mostrato ai partecipanti anzitutto i valori fondamentali e distintivi della nostra organizzazione: autonomia, associazionismo, contrattualizzazione, aconfessionalità. Il corso è poi proseguito presentando la struttura della First Cisl e della Cisl, dal livello federale aziendale-territoriale a quello confederale. Grande spazio è stato riservato alla presentazione dell'offerta di servizi agli iscritti: polizze professionali e per la vita privata, convenzioni per l'assistenza legale, ed i servizi di CAF e Patronato.

Un modulo formativo specifico, riguardante le Tecniche di Comunicazione applicabili all'attività sindacale, è stato poi affidato al responsabile della First Calabria per la Formazione e per la Comunicazione, Marco Piccolo, che oltre a mostrare alcuni accorgimenti in termini di comunicazione utilizzabili nelle azioni di proselitismo, ha anche evidenziato le possibilità offerte dai nuovi social media.

Il dibattito è stato felicemente animato ed arricchito dal contributo di esperienza dei sindacalisti di più lungo corso, difatti hanno partecipato ai lavori i membri dello staff formazione, Marco Gioia e Peppe Cadile, e tutta la segreteria regionale: Giovanni Gattuso, Tommaso Perri, Francesca Orsomarso, Cinzia Sculco e Franco Calabrò.

"Come segreteria regionale – ha detto nel suo saluto ai partecipanti il segretario responsabile Giovanni Gattuso – abbiamo voluto fortemente quest'anno la nascita di un dipartimento appositamente dedicato alla formazione dei quadri sindacali, perché crediamo che la formazione dei nostri sindacalisti sia non solo un momento di crescita professionale, ma anche di socializzazione per costruire appartenenza oltre che competenza, e quindi proiettare i colleghi con maggiore entusiasmo verso le sfide future".

"Abbiamo progettato questo piano formativo – ha dichiarato il segretario aggiunto con delega alla formazione Tommaso Perri – con lo scopo di fornire le competenze principali a chi inizia a relazionarsi coi nostri associati e con la rete di servizi offerta dalla nostra organizzazione, e di essere capace di rispondere meglio ai bisogni dei lavoratori sui luoghi di lavoro e sui territori".

"Questa iniziativa – ha riferito il responsabile del dipartimento formazione Marco Piccolo – è da intendersi come la prima di una serie di proposte formative che coinvolgeranno non solo i nuovi attivisti sindacali, ma in modo specifico tutte le figure di quadri della nostra regione".