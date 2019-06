Catanzaro, individuati 40 nuovi stalli per sosta gratuita a tempo

Facendo seguito alle richieste pervenute all'amministrazione comunale e discusse in occasione di un incontro tra il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e le associazioni di categoria del settore commerciale, il Comando di Polizia locale ha individuato circa quaranta nuovi stalli con striscia bianca per la sosta gratuita, a tempo 15 minuti con disco orario, ed alcuni spazi di carico e scarico merci nel centro cittadino.

A seguito di uno studio – si legge in un comunicato stampa del Comune del capoluogo - sono stati individuati le seguenti aree:

Piazza Garibaldi: n. 2 posti, riducendo di pari numero quelli con strisce blu;

Va Poerio-Salita Poerio n. 2 posti, intorno all'aiuola spartitraffico, allo stato non specificatamente disciplinati;

Via San Nicola: n. 3 posti, riducendo di pari numero quelli con strisce blu;

Via Spasari: n. 4 posti sul margine sinistro fino alla Galleria Mancuso riducendo di pari numero quelli con strisce blu;

Piazza Prefettura: n. 3 posti in prossimità dell'ingresso laterale delle Poste Italiane;

Via Serravalle (angolo Corso Mazzini) n. 3 posti lato Giardini Green, che allo stato non sono specificatamente disciplinati;

Piazza B. Grimaldi: n. 8 posti in luogo dell'area di carico e scarico che viene istituita parallelamente all'asse della carreggiata, in prosecuzione della sosta strisce blu;

Piazza Le Pera: n. 3 posti riducendo di pari numero quelli con strisce blu;

Corso Mazzini: n. 4 posti altezza civici 239-245, riducendo di pari numero quelli con strisce blu;

Scesa San Rocchello: n. 2 posti, allo stato non specificatamente disciplinati;

Via Eroi: n. 2 posti, allo stato non specificatamente disciplinati;

Piazza Roma: n. 3 posti allo stato non specificatamente disciplinati.

Il piano predisposto prevede, dunque, la riduzione di 16 posti strisce blu che verranno recuperati in pari numero con i posti di nuova istituzione su Corso Mazzini, nel tratto da Piazza Le Pera a Piazza Roma sul margine destro secondo il nuovo senso di marcia. Inoltre, a seguito di un apposito confronto con Federfarma, saranno istituiti nuovi stalli con strisce bianche a tempo anche nei pressi delle farmacie che potranno essere liberamente utilizzate da tutti i cittadini che hanno bisogno di acquistare medicinali o effettuare altre commissioni.

Per il carico e scarico merci il centro storico avrà i seguenti punti:

Piazza Matteotti - Via Poerio, sul margine sinistro di Via Poerio (BNL);

Vico I Poerio-Corso Mazzini;

Piazza G. Garibaldi (aiuola Via De Grazia);

Piazza B. Grimaldi;

Piazza Cavour - Corso Mazzini (di fronte Agenzia del territorio);

Corso Mazzini - Scesa San Rocchello;

Piazza Roma - Funicolare.