Il pane brunetto del Mulinum di San Floro (Cz) conquista il "Premio Roma"

La quattordicesima edizione del Concorso PREMIO ROMA per i migliori Pani d'Italia, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, ha premiato il Pane Brunetto prodotto dal MULINUM di San Floro con grano Senatore Cappelli in purezza, riconoscendogli il podio, dopo un'accurata selezione tra 180 prodotti condotta da un panel di degustatori professionali, che operano la loro selezione sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali, oltre al talento di saper rappresentare il proprio territorio. Il riconoscimento giunge particolarmente gradito poiché MULINUM con il suo pane BRUNETTO ha riscoperto e rimesso in circolazione il pane come tradizionalmente veniva fatto a San Floro, Comune della Provincia di Catanzaro e più in generale in Calabria, prima degli anni '50, quando in Calabria si coltivava il grano duro Senatore Cappelli, che veniva macinato a pietra lasciando la semola integrale, che a sua volta veniva impastata con lievito madre e quindi cotto nel forno a legna.

E' stato infatti MULINUM, la prima società agricola pensata come una filiera dalla terra al pane, creata dal giovane imprenditore calabrese Stefano Caccavari, a creare col pane un ponte virtuoso tra passato e presente, un ponte che va dai contadini che recuperano e coltivano bio le sementi locali originarie, che prosegue con la produzione di farine integrali macinate a pietra, fino alla panificazione in diversi tipi di pane, il cui "capostipite" è stato proprio il pane BRUNETTO. Tale ponte ha una pietra miliare: "nonna Concetta", fu infatti la nonna di Stefano Caccavari, suo riferimento costante, ad assaggiare il primo pane prodotto dal forno e "riconoscerlo" come uno dei suoi sapori d'infanzia, non ebbe dubbi e sentenziò al primo assaggio: "ma questo è pane Brunetto!". "Lo avrebbe potuto chiamare pane nero" -spiega il nipote Stefano- ma sentire il nome brunetto, marroncino, mi sembrò un modo più gentile, comunicativo per definirlo, e capii che quello sarebbe stato il nome del mio primo pane Mulinum, il primo che abbiamo sfornato, che ora produciamo in 100 chili al giorno e consegniamo ovunque sia richiesto, grazie al nostro sito web". E perché le tradizioni vanno celebrate in senso inclusivo, ecco che Mulinum San Floro lancia per venerdì 7 giugno la prima FESTA DEL PANE BRUNETTO, un evento gratuito a cui sono tutti invitati a partecipare. Maggiori informazioni sulla festa sono disponibili sulla pagina Facebook di Mulinum.