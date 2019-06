Lamezia Terme (Cz), il 6 giugno Isabel Allende protagonista di “Contemporanea e Testuali parole”

Giovedì 6 giugno un altro appuntamento con Contemporanea e Testuali Parole. Questa volta il focus sarà sulla scrittrice cilena Isabel Allende.

Un nuovo appuntamento con Contemporanea e Testuali Parole è fissato per il prossimo 6 giugno dalle ore 17.30 al TIP Teatro (Via Aspromonte) di Lamezia Terme.

Questa volta il doppio appuntamento letterario di Impressioni mobili, progetto ideato e promosso da Open Space – Associazione culturale, pone al centro della riflessione la scrittrice cilena Isabel Allende.

I lavori cominceranno alle ore 17.30 con il laboratorio di scrittura partecipata Testuali Parole. Alle ore 19.00, invece, partirà la discussione di Contemporanea "Isabel Allende, gli altri sono la mia storia".

Testuali parole

Il laboratorio coordinato dal collettivo Manifest si terrà in collaborazione e in parallelo con Contemporanea, gli incontri sulla letteratura a cura di Open Space. Durante l'appuntamento si proverà a confrontarsi dal punto di vista pratico con le poetiche e gli stili dei vari autori sui quali, di volta in volta, Open Space concentrerà un sintetico focus storico-letterario. Senza nessuna pretesa di esaustività o di completezza, giocheremo tutti insieme con le parole e con la scrittura, con la poesia e con la prosa, con l'unico obiettivo di "mettere alla prova", grazie a grandi classici della letteratura contemporanea, il proprio bagaglio di creatività e immaginazione.

Per il workshop è consigliata la prenotazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o con un messaggio sulla pagina Facebook Manifest.

Contemporanea presenta Isabel Allende, la scrittrice delle Americhe

Tra reading a microfono aperto e il consueto excursus storico su vita e opere ricostruito con testi, immagini e video, la serata di Contemporanea sarà dedicata ad Isabel Allende, la scrittrice cilena con milioni di lettori in tutto il mondo.

Immancabile anche il consueto reading a microfono aperto rivolto a tutti i partecipanti.

Isabel Allende

Nata in Perù nel 1942 da una famiglia cilena di diplomatici, Isabel Allende è vissuta in Cile fino al 1973 quando, a seguito del golpe di Pinochet, ha dovuto trovare dapprima rifugio in Venezuela e, in seguito, negli USA dove vive tuttora. Il suo primo approccio con la scrittura è stato di natura giornalistica, collaborando con stampa cartacea e televisiva. Solo dopo la fuga dal Cile ha intrapreso la carriera di scrittrice con la fortunata pubblicazione de La casa degli spiriti nel 1982. Il tutto era iniziato come una lunga lettera indirizzata al nonno rimasto a casa, ma ben presto la sua storia si è trasformata nel romanzo che ha incantato ed entusiasmato milioni di lettori in tutti il mondo. In Italia Isabel Allende è pubblicata da Feltrinelli per i cui tipi sono usciti, fra gli altri, D'amore e ombra, Eva Luna, Eva luna racconta, Ritratto in seppia, Paula, Il piano infinito, Inès dell'anima mia e L'amante giapponese.