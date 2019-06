Catanzaro, inaugurato il campetto sportivo della scuola media ‘Manzoni’

È stato inaugurato questa mattina il campetto sportivo della scuola media Manzoni, nel quartiere Pontegrande. La cerimonia di riapertura, avvenuta alla presenza del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Catanzaro Nord-est, Flora Mottola, del presidente del Consiglio scolastico, Eugenio Marino, e di una nutrita delegazione di alunni di tutti i plessi dell'istituto (anche da Siano, Pontepiccolo, Bambinello Gesù, Janò e Sant'Elia), ha visto la partecipazione dell'assessore agli affari generali Danilo Russo.

La riqualificazione del campetto, eseguita dall'amministrazione comunale, ha riguardato la messa in sicurezza del muro di cinta dell'impianto e la parte antistante le uscite di sicurezza.

"Si è trattato di un piccolo, ma fondamentale intervento per garantire agli alunni un importante spazio all'aperto necessario al loro sviluppo psicofisico", ha detto Russo ringraziando l'assessore allo sport Domenico Cavallaro.

"La scuola Manzoni – ha aggiunto – è stata inserita nella graduatoria del Miur finalizzata alla progettazione e ristrutturazione della palestra. A settembre la Regione pubblicherà un bando per la ristrutturazione delle scuole e l'amministrazione comunale parteciperà all'avviso della Cittadella per consentire di riqualificare e mettere in sicurezza anche questo essenziale presidio sportivo. La sinergia tra scuola, amministrazione comunale e genitori – ha concluso l'assessore - è il fulcro per dare ai nostri figli un futuro migliore, fatto di soddisfazioni e benessere, e per questo motivo corre l'obbligo di ringraziare tutti i genitori che sono l'anello più forte di questa catena" .