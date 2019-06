Catanzaro, seduta del Consiglio comunale va deserta. Mercoledì la seconda chiamata

È andata deserta, per mancanza del numero legale, la prima convocazione del Consiglio comunale fissata per questa mattina.

All'appello del presidente Marco Polimeni hanno infatti risposto tre consiglieri. L'aula tornerà dunque a riunirsi per la seconda convocazione, in programma mercoledì 5 giugno, alle ore 11:30.

La riunione dell'assemblea si terrà nella sala consiliare del palazzo della Provincia con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2010-2021 e applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2018.

2. Approvazione budget economico e finanziario per l'esercizio 2019 delle società totalmente partecipate dal Comune.

3. Società partecipate: revisione ordinaria ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

4. Designazione componente commissione pari opportunità.

