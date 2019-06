Serrastretta (Cz), Iuliano: "Aprire confronto su Psc"

"Occorre avviare immediatamente una fase di concertazione che possa portare alla redazione di un PSC comunale, che sia in linea con le esigenze e le vocazioni dell'intero territorio del comune di Serrastretta con particolare attenzione alle sue frazioni.

Il nuovo PSC del comune di Serrastretta dovrà, a mio giudizio, rispondere alle reali esigenze del territorio, prevedendo aree di espansione strutturali, che siano attente alle esigenze delle diverse realtà, ma che consentano il completamento dello sviluppo anche economico, con particolare attenzione alla località Cancello". E' quanto sostiene in una nota Alex Iuliano, consigliere comunale di Serrastretta.

"Seguendo questi principi ispiratori, chiedo al sindaco del comune di Serrastretta, l'istituzione di un tavolo tecnico di concertazione, capace di valutare ed approfondire le diverse esigenze, nonché le proposte che potrebbero arrivare all'attenzione dell'Amministrazione comunale, proprio in merito al PSC.

Occorre, quindi, da subito avviare una fase di studio delle criticità e delle opportunità strutturali, che il nostro territorio comunale può offrire, tali da mettere a frutto per uno sviluppo vero dell'intero comune di Serrastretta.

Solo così i singoli cittadini, gli imprenditori, gli artigiani, le aziende agricole, potranno capire ed interagire con lo sviluppo del nostro territorio che ha grandi potenzialità.

Il mio augurio è che il Sindaco prenda in seria considerazione questa mia proposta, che è e resta costruttiva, aprendo nell'immediatezza un tavolo tecnico di approfondimento sul PSC".