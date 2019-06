Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta CISOM - Gruppo di Catanzaro nel progetto "Scuole Sicure"

"Scuola Sicura" è un progetto didattico realizzato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Dipartimento della Protezione Civile, al fine di inserire nella scuola dell'obbligo l'insegnamento della protezione civile.

Possono crearsi all'improvviso condizioni d'insicurezza per le persone presenti in un edificio, innescando una situazione di emergenza. Per affrontare con efficacia questa situazione è necessaria un'adeguata programmazione e pianificazione al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo per limitare il più possibile i danni e garantire l'incolumità personale e di chi ci sta accanto. Nel momento dell'evento non possono essere presenti sul posto gruppi specializzati di intervento e quindi bisogna essere in grado di riuscire a proteggersi, allontanarsi e raggiungere un luogo sicuro, ma anche fornire il primo soccorso a chi si è infortunato.

Questo è quello che è stato fatto dall' "Associazione Protezione Civile Conflenti" con il supporto del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta CISOM - Gruppo di Catanzaro che ha garantito il supporto sanitario ed ha lezioni di primo soccorso in emergenza ai ragazzi ed agli insegnati con dimostrazioni pratiche durante la riuscitissima evacuazione dell'Istituto Comprensivo Martirano Vecchio nella splendida cornice di un borgo che ha molto apprezzato l'inaspettata esercitazione.