Progetto CATI, l'Amministrazione comunale di Borgia consegna di attestati di merito alle associazioni di volontariato che hanno collaborato

Un impegno costante nella tutela dell'ambiente e nella promozione di una crescita improntata su valori sani e positivi. Con questa motivazione l'amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha consegnato gli attestati di merito ad associazioni di volontariato che si sono particolarmente distinte per il loro senso civico nell'ambito dell'iniziativa "Cati", acronimo di "Io Curo l'Ambiente del Territorio Italiano", il progetto avviato dalla Giunta cittadina e dai ragazzi del Servizio Civile "In prima fila". I riconoscimenti sono stati consegnati, nel corso di una manifestazione che si è svolta nella sala consiliare del palazzo del Comune, ad "Auriga", "Borgia città futura", "Cenacolo", "Pro Loco", "Usd Borgia", Amatori Borgia "Ninnì Tavano" , "Tennis Club", Parrocchia San Giovanni Battista e Legambiente Girifalco: a loro il riconoscimento per la sensibilità e all'attenzione riservata all'ambiente come patrimonio di tutti. Il sindaco Sacco ha voluto ringraziare prima di tutto i volontari del servizio civile nazionale In Prima Fila anche anche in questa occasione si sono spesi con grande passione ed impegno, ma anche tutta la squadra di governo ed in particolare l'assessore Virginia Amato che ha mosso la macchina organizzativa con la preziosa collaborazione di quanti hanno voluto avviare questo percorso di civiltà. "Non ho contezza di quanti rifiuti abbiamo raccolto, ma di certo il nostro territorio e le nostre spiagge sono più pulite – afferma ancora -. L'auspicio è che nel proseguire questa iniziativa, ci siano tanti cittadini ad affiancare le associazioni che hanno collaborato e che hanno un ruolo fondamentale nel sostegno al nostro operato. Grazie".

L'iniziativa "Cati" ha confermato la sensibilità verso le tematiche ambientali dell'amministrazione comunale di Borgia, che nelle ultime settimane aveva chiesto al collaborazione di cittadini, soprattutto dei più giovani, e delle associazioni per la raccolta dei rifiuti, partita ad aprile da Roccelletta: un appello al quale i borgesi hanno risposto in modo straordinario, dimostrando grande senso civico.