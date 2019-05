Il consigliere provinciale Battaglia: "Movimento 'Fare per Catanzaro' ha peso politico importante"

"In merito ad alcune fake news, che vorrebbero far credere che il Movimento "Fare per Catanzaro" si sia liquefatto, confermo la mia appartenenza condividendone le finalità e le scelte del leader Sergio Costanzo.

L'occasione è ghiotta per confermare, inoltre, che il Movimento gode di ottima salute: in questi anni, infatti, esso ha avuto una crescita costante ed oggi annovera al suo interno tantissimi amministratori comunali della Provincia di Catanzaro, i quali vi aderiscono proprio perché delusi dai partiti tradizionali". Lo afferma Marziale Battaglia, Consigliere Provinciale di Catanzaro.

"Nelle diverse elezioni (regionali, provinciali e comunali) in cui si è misurato con propri candidati, il Movimento ha riscosso sempre ottimi risultati elettorali e, in molti casi, governa o ha governato Enti importanti dimostrandosi alleato attendibile e leale.

Il Movimento "Fare per Catanzaro", guidato dal suo leader Sergio Costanzo, rappresenta una forza politica elettorale importante e sicuramente avrà un peso specifico notevole alle prossime elezioni regionali, senza dover passare dal mercato delle vacche che oramai da tempo è iniziato. Ci affidiamo, come sempre, al voto degli elettori, i quali sapranno darci il giusto ruolo".