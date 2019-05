Catanzaro, nasconde arma clandestina in un terreno: arrestato

Nasconde in un terreno una pistola con matricola abrasa, 12 cartucce e tre grammi di marijuana. Per detenzione di armi e munizioni, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di droga è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Soverato, in provincia di Catanzaro, un uomo di 41 anni. La perquisizione, avvenuta durante un controllo del territorio, è avvenuta con l'ausilio di unità cinofile. Tutto il materiale è stato sequestrato. (La Presse)

Dettagli Creato Mercoledì, 29 Maggio 2019 20:01