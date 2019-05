Giarrusso (M5S): “Tenere alta l’attenzione su Gratteri”

"Un morto che cammina. Cosi' e' stato definito il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri da parte di esponenti della 'Ndrangheta calabrese. Personaggi coinvolti nell'operazione Malapianta che oggi ha portato a 35 arresti nel crotonese. Questo e' il tono dello scontro delle mafie contro la legalita'. Nicola Gratteri come Giovanni Falcone, un nemico da eliminare. Al procuratore di Catanzaro porgo la solidarieta' e la vicinanza del Movimento 5 Stelle in commissione Antimafia, teniamo alta l'attenzione a protezione dei servitori dello Stato. Combattiamo una guerra di civilta' e progresso contro montagne di fango e violenza, vogliamo vincerla tutti insieme". Cosi' in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Giarrusso, capogruppo in commissione Antimafia.

