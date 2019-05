Lamezia Terme (Cz), l'associazione "Logos&Polis" promuove tre giornate di salvaguardia ambientale

L'associazione Logos&Polis promuove un'iniziativa di volontariato ambientale e sociale con la manifestazione "La Rosa dei venti" . L'iniziativa si articolerà in tre giornate: nelle prime due ci si 'armerà' di guanti, rastrelli e sacchetti per ripulire il litorale lametino dai rifiuti che inquinano e devastano la costa.

L'obiettivo è quello di coinvolgere nella raccolta tutti i cittadini ed in particolare gli studenti delle scuole, il mondo dello sport e dell'associazionismo socio-culturale. L'iniziativa intende portare avanti un processo di educazione ambientale e civile già in atto da qualche anno su tutto il territorio nazionale per la salvaguardia del patrimonio naturalistico locale. La raccolta si svolgerà in luoghi e in giorni diversi. Si inizia la mattina di sabato primo giugno alle 9 al Lido Procopio, zona ex Sir a San Pietro Lametino. Il 7 giugno, alla stessa ora, si replica e si completa l'azione di pulizia del litorale iniziata la settimana precedente.

A seguire, nella terza giornata programmata per l'8 giugno 2019 alle ore 17 al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia, si terrà un dibattito aperto alla cittadinanza sul tema ambiente e tutela del territorio.

Il dibattito sul tema ambiente sviluppato da "La Rosa dei venti" avrà lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'allarme lanciato da diverse organizzazioni mondiali per la salvaguardia della nostra 'madre terra'. Rifletteremo inoltre su cosa si può fare concretamente per avere un mare pulito ma, anche e soprattutto, su quali iniziative intaprendere per tutelare la nostra salute.

Al dibattito parteciperanno il Dott. Ettore Greco, primario oncologo all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia; il Dott. Antonio Falcone, in rappresentanza di Legambiente Calabria; la Dott.ssa Maria Pascuzzi, docente di Antropologia culturale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Sarà possibile intervenire e porre domande agli ospiti dell'incontro.