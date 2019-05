Lamezia, domani “Liriche di devozione a San Francesco” con il poeta vernacolare Scalise

Si terrà domani sera, mercoledì 29 maggio, alle ore 21, presso il cortile della parrocchia di San Francesco di Paola di Lamezia Terme, "Liriche di devozione a San Francesco...con Ciccio Scalise".

L'Evento è inserito all'interno del ricco programma di festeggiamenti religiosi e civili, in onore del patrono della Calabria, organizzato dalla comunità dei Padri Minimi di Sambiase- Lamezia Terme.

Una serata allietata del poeta in vernacolo, Francesco Maria Scalise, accompagnato da Raffaele Paonessa e Pino Mete che declameranno le sue liriche, da Luisa Vaccaro, con la quale dialogherà, e dai musicisti dell'Associazione "Animula", presieduta da Claudio Fittante.

La poesia come devozione a quel Santo dal quale arriva l'ispirazione del poeta lametino ed al quale egli, rivolge un inno di ringraziamento, per la forza e la speranza che il frate minimo infonde nei cuori di tutti i fedeli.

Una serata come occasione di socialità nel nome di San Francesco, che unisce gli uni agli altri come fratelli, ed un momento per accendere i riflettori sulla cultura calabrese, affidando all'espressività del vernacolo del cantastorie Scalise la forza prorompente dei ricordi.

Le liriche a San Francesco verranno intervallate da momenti di musica e da alcune poesie del poeta, di divertente intrattenimento.

"Sono onorato – ha dichiarato Ciccio Scalise – di poter presentare i miei versi al Santo, "Lumen Calabriae" alla cui scuola ho mosso i primi passi come uomo. Nel carisma di San Francesco ho sempre trovato la chiave di lettura della vita, riuscendo a trasformare il dolore in preghiera e la gioia in condivisione. Ringrazio i Padri Minimi del Santuario di Sambiase – ha concluso il poeta – per avermi concesso l'onore e la grazia di partecipare ai festeggiamenti patronali, proprio nell'anno dedicato al v° Centenario della canonizzazione di Francesco, frate della carità. Invito a partecipare per prendere parte ad un momneto di preghiera con la poesia".