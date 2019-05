Il 30 maggio l’evento “La Calabria cambia passo”, Oliverio: “Economia? Abbiamo imboccato direzione giusta”

"I dati dell'economia calabrese ci consentono di programmare al meglio una seconda fase". Lo scrive, sul suo profilo facebook, il presidente della Regione, Mario Oliverio, che annuncia, per giovedi' 30 maggio a Lamezia Terme "il primo di una serie di incontri per rendicontare sui risultati della programmazione regionale, sullo stato della spesa e sulle ricadute nel territorio in funzione dello sviluppo e dell'occupazione. Non pensiamo di aver risolto tutti i problemi sul tappeto, ma sicuramente la Calabria ha imboccato la direzione giusta".

Dettagli Creato Martedì, 28 Maggio 2019 15:14