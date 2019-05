Catanzaro, scomparsa Saverio Rotundo: Abramo proclama lutto cittadino

Il sindaco Sergio Abramo ha disposto per la giornata odierna il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del maestro Saverio Rotundo, in arte 'U Ciaciu, che si terranno alle 15.30 alla Chiesa del San Giovanni.

Il sindaco, raccogliendo la spontanea partecipazione e il sentire convinto della comunità catanzarese, ha inteso manifestare il cordoglio della città per la perdita che ha colpito l'intera cittadinanza. E' stato, quindi, proclamato il lutto cittadino e disposti l'esposizione delle bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio alle ore 15.30 negli edifici comunali. Con la stessa ordinanza, Abramo ha invitato tutti i cittadini, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali e culturali ed i titolari delle attività private a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune durante il corso della cerimonia funebre.

L'amministrazione comunale per commemorare il maestro Rotundo ha allestito la camera ardente all'interno del Complesso San Giovanni che resterà aperta al pubblico fino alle ore 15 della giornata odierna.