Comunali 2019, i sindaci eletti nel Catanzarese

Fine dei giochi anche nella provincia di Catanzaro, dove 21 Comuni hanno rinnovato il Consiglio comunale ed eletto i sindaci.

Davide Zicchinella è stato riconfermato alla guida del Comune di Sellia. Il primo cittadino, con la lista "Sellia 2024", ha superato la sfidante Antonietta Folino ("Stai con Sellia"), ottenendo 242 voti (60,05%). Ferma al 39,95% (161 preferenze), invece l'altra candidata.

Salvatore Ricca è il nuovo sindaco di Albi. Il candidato alla guida della lista "Albi nel cuore" l'ha spuntata con 346 voti, superando Salvatore Dardano ("Solidarietà e progresso"), il quale si è fermato a 325 voti.

Con 2433 preferenze, Francesco Mauro ("Continuiamo insieme") è stato rieletto sindaco di Sellia Marina. Poco distante l'altro candidato di "Sellia Marina Domani", Antonio Ferrarelli, che però non è andato oltre i 2236 voti.

Confermato anche il sindaco Saverio Ruga ("Vivere Amato"), che torna alla guida del Comune di Amato con 318 voti, contro i 53 di Angela Mascaro, candidato con "Un Comune per tutti".

La lista Pd-LaSinistra conquista Cortale con Francesco Scalfaro, rieletto sindaco con 842 preferenze. Si ferma a 470 voti Antonio Mungo, candidato di "Ricostruiamo Cortale".

A Fossato Serralta eletto Domenico Raffaele ("Ancora per il bene comune"), che con 256 voti supera Maria Pettinato (92 voti).

Daniele Menniti vince la sfida a tre a Falerna. Il neo primo cittadino, candidato con la lista "Per fermare il declino", ha ottenuto 1110 voti, battendo "di misura" Angelino Renne ("Patto per Falerna"), fermo a 1072 voti. Staccato Sergio Ibisco con 186 voti.

A Gagliato il nuovo sindaco è Salvatore Sinopoli ("Gagliato in Comune"). Dietro di lui, Antonio Sangiuliano ("Il vento del cambiamento") con 93 voti.

Laura Moschella è stata eletta sindaco a Gimigliano con la lista "L'alternativa per Gimigliano". Niente da fare per Mario Scozzafava, candidato con "Questo nostro paese": ottenute 927 preferenze.

Nella corsa a tre per la carica di sindaco a Marcedusa si registra la schiacciante vittoria di Domenico Garofalo ("Libertà e trasparenza"), eletto con 191 voti, contro i 27 di Salvatore Pugliese ("Per Marcedusa") e i 12 di Michele Prestia ("Marcedusa autonoma").

A Marcellinara confermato il primo cittadino uscente Vittorio Scerbo ("Progetto Futuro"). Per lui 633 voti contro i 545 di Antonio Montouro ("Marcellinara da vivere") e i 333 di Giovanni Torcasio ("Insieme per Marcellinara").

Resta in carica anche Pietro Hiram Guzzi ("Insieme per Miglierina"), rieletto sindaco di Miglierina con 292 voti. Lontana l'altra candidata Antonella Audino ("Uniti per Miglierina"), ferma a 17 voti.

Monolista a Motta Santa Lucia, che ha letto Ivano Egeo sindaco.

Il nuovo sindaco di Nocera Terinese è Antonio Albi, eletto con 1519 voti con "Unità popolare nocerese". Superata Fernando Gigliotti, candidata de "Il paese che vogliamo", che ha ottenuto 1425 preferenze.

A Pentone il nuovo sindaco è Vincenzo Marino ("Rinascita per Pentone"). Con 739 voti superato Michele Merante ("Futuro è cambiamento") che non è andato oltre le 642 preferenze.

Valentina Cuda è la nuova sindaca Pianopoli. Candidata alla guida della lista "Ramoscello di ulivo", Cuda ha superato Antonio Gallo ("Le forbici") con 1184 preferenze.

A San Floro riconfermato il sindaco uscente Bruno Meta, mentre a San Pietro a Maida il nuovo sindaco è Domenico Giampà. A Sorbo San Basile è stato eletto Vincenzo Nania. A Zagarise, confermato il sindaco uscente Domenico Gallelli.

Pasquale Muccari supera allo sprint gli altri due candidati, facendosi eleggere a sindaco di Squillace. Sono 818 le preferenze ottenute con la lista "Civita Squillace", contro i 764 di Oldani Rocco Mesoraca ("Tuttinsieme per Squillace") e i 761 di Anna Maria Mungo ("Squillace in movimento").